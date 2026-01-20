Erste Schätzungen: O Reilly Automotive vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

O Reilly Automotive wird voraussichtlich am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,722 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten ein Plus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,39 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,10 Milliarden USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,71 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 17,76 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 16,71 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at