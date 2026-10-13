O Reilly Automotive Aktie

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WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: O Reilly Automotive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

O Reilly Automotive wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

26 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,928 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD erwirtschaftet worden.

23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,71 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei O Reilly Automotive für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,01 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,97 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,13 Milliarden USD, gegenüber 17,78 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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