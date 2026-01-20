Oaktree Specialty Lending Corporation Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Oaktree Specialty Lending zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Oaktree Specialty Lending äußert sich voraussichtlich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,378 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 75,1 Millionen USD – ein Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oaktree Specialty Lending 69,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,51 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 298,8 Millionen USD, gegenüber 299,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
