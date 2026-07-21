Erste Schätzungen: Oaktree Specialty Lending zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oaktree Specialty Lending stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oaktree Specialty Lending im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,358 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oaktree Specialty Lending in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 69,4 Millionen USD im Vergleich zu 61,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 284,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 299,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at