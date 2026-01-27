Oatly Group AB Aktie

WKN DE: A41264 / ISIN: US67421J2078

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Oatly Group (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Oatly Group (spons ADRs) wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,456 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oatly Group (spons ADRs) noch -2,970 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oatly Group (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 216,1 Millionen USD im Vergleich zu 212,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -4,352 USD aus, während im Fiskalvorjahr -6,790 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 845,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 822,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

