Oatly Group AB Aktie
WKN DE: A41264 / ISIN: US67421J2078
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oatly Group (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oatly Group (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,935 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Oatly Group (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 214,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,86 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,111 USD je Aktie, gegenüber -5,030 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 913,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 867,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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