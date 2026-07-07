Oatly Group AB Aktie
WKN DE: A41264 / ISIN: US67421J2078
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oatly Group (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Oatly Group (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oatly Group (spons ADRs) noch ein Verlust pro Aktie von -1,810 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 219,2 Millionen USD – ein Plus von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oatly Group (spons ADRs) 210,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,823 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -5,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 910,8 Millionen USD, gegenüber 867,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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