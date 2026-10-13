Erste Schätzungen: Oatly Group (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Oatly Group (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,791 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Oatly Group (spons ADRs) nach den Prognosen von 3 Analysten 240,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 222,3 Millionen USD umgesetzt worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,844 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -5,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 960,5 Millionen USD, gegenüber 867,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at