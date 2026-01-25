Erste Schätzungen: OBAYASHI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OBAYASHI wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 45,92 JPY. Dies würde einer Verringerung von 18,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OBAYASHI 56,42 JPY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll OBAYASHI mit einem Umsatz von insgesamt 636,28 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 640,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 211,69 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 203,88 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.571,24 Milliarden JPY, gegenüber 2.620,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

