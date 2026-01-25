OBAYASHI Aktie

OBAYASHI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858426 / ISIN: JP3190000004

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: OBAYASHI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OBAYASHI wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 45,92 JPY. Dies würde einer Verringerung von 18,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OBAYASHI 56,42 JPY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll OBAYASHI mit einem Umsatz von insgesamt 636,28 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 640,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 211,69 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 203,88 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.571,24 Milliarden JPY, gegenüber 2.620,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

OBAYASHI CORP 19,30 0,00% OBAYASHI CORP

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

