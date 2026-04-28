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WKN: 858426 / ISIN: JP3190000004

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: OBAYASHI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OBAYASHI stellt voraussichtlich am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 56,73 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 70,61 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,31 Prozent auf 736,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 738,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 248,48 JPY, gegenüber 203,88 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 2.569,60 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.620,10 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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