Erste Schätzungen: OBAYASHI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OBAYASHI wird sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 51,02 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte OBAYASHI noch 85,25 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 712,98 Milliarden JPY gegenüber 637,52 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 239,13 JPY, gegenüber 249,42 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 2.965,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.586,26 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net