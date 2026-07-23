Erste Schätzungen: OBAYASHI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OBAYASHI wird voraussichtlich am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 24,72 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OBAYASHI ein EPS von 25,59 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll OBAYASHI in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 624,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 523,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 236,05 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 249,42 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.905,19 Milliarden JPY, gegenüber 2.586,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at