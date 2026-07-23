OBAYASHI Aktie

OBAYASHI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858426 / ISIN: JP3190000004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: OBAYASHI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OBAYASHI wird voraussichtlich am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 24,72 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OBAYASHI ein EPS von 25,59 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll OBAYASHI in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 624,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 523,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 236,05 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 249,42 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.905,19 Milliarden JPY, gegenüber 2.586,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OBAYASHI CORP

mehr Nachrichten

Analysen zu OBAYASHI CORP

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OBAYASHI CORP 17,20 -1,15% OBAYASHI CORP

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen