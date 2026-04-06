OBIC Aktie
WKN: 917664 / ISIN: JP3173400007
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06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OBIC gewährt Anlegern Blick in die Bücher
OBIC wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 39,40 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OBIC ein EPS von 35,47 JPY je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 34,50 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 31,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 166,31 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 146,90 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 134,58 Milliarden JPY, gegenüber 121,24 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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