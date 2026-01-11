Erste Schätzungen: OBIC legt Quartalsergebnis vor

OBIC wird voraussichtlich am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 42,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OBIC ein EPS von 38,56 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll OBIC 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 33,56 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte OBIC 30,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 163,65 JPY, während im vorherigen Jahr noch 146,90 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 133,79 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 121,24 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at