Erste Schätzungen: Occidental Petroleum legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Occidental Petroleum wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,212 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 19,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 2,44 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 25,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 27,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at