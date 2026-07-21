Erste Schätzungen: Occidental Petroleum präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Occidental Petroleum wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,82 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 600 Prozent erhöht. Damals waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,09 Milliarden USD gegenüber 6,32 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,59 USD im Vergleich zu 1,61 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 25,11 Milliarden USD, gegenüber 21,56 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at