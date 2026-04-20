Occidental Petroleum Aktie

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WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Occidental Petroleum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Occidental Petroleum wird sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,571 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 20,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,91 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,50 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,00 USD aus. Im Vorjahr waren 1,61 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 25,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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