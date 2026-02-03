Erste Schätzungen: OceanaGold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OceanaGold stellt voraussichtlich am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,590 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 608,6 Millionen USD für OceanaGold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 597,6 Millionen CAD erzielt wurde.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,26 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,07 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,85 Milliarden USD, gegenüber 1,77 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at