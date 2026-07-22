Erste Schätzungen: OceanaGold präsentiert Quartalsergebnisse

OceanaGold präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,10 USD aus. Im letzten Jahr hatte OceanaGold einen Gewinn von 0,680 CAD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 733,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 598,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,38 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,80 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,65 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at