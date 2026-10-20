OceanaGold Aktie
WKN DE: A41ADE / ISIN: CA6752224007
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OceanaGold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
OceanaGold öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten schätzen, dass OceanaGold für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,921 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 662,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 617,6 Millionen CAD erzielt wurde.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,99 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,80 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,78 Milliarden USD, gegenüber 2,65 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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