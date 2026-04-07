Oceaneering International Aktie

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WKN: 865291 / ISIN: US6752321025

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Oceaneering International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oceaneering International öffnet voraussichtlich am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,332 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 677,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Oceaneering International einen Umsatz von 674,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,83 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,78 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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