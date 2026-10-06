06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Oceaneering International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oceaneering International wird voraussichtlich am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,593 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 775,9 Millionen USD gegenüber 742,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie, gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,95 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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