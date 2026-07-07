Erste Schätzungen: Oceaneering International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Oceaneering International äußert sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,454 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,93 Prozent verringert. Damals waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 735,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 698,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,49 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,91 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,78 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at