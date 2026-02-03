Erste Schätzungen: Oceaneering International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oceaneering International präsentiert voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,293 USD je Aktie gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,50 Prozent auf 674,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 713,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD, gegenüber 1,44 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,66 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at