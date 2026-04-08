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WKN: 919419 / ISIN: US6752341080

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: OceanFirst Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OceanFirst Financial gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten schätzen, dass OceanFirst Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 36,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 104,5 Millionen USD gegenüber 165,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber 1,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 632,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 686,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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