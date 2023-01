Erste Schätzungen: OceanFirst Financial legt Quartalsergebnis vor

OceanFirst Financial äußert sich voraussichtlich am 19.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass OceanFirst Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,621 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 111,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,0 Millionen USD umgesetzt.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,29 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 419,9 Millionen USD, gegenüber 357,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at