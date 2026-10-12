OceanFirst Financial Aktie
WKN: 919419 / ISIN: US6752341080
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OceanFirst Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
OceanFirst Financial lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,404 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte OceanFirst Financial 0,300 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll OceanFirst Financial im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 177,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 USD aus. Im Vorjahr waren 1,17 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 593,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 686,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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