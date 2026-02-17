Oculis Aktie
WKN DE: A3D8QG / ISIN: CH1242303498
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Oculis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Oculis wird voraussichtlich am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oculis für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,379 CHF vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,1 Millionen CHF erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,767 CHF. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,410 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 0,8 Millionen CHF, nachdem im Fiskaljahr zuvor 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
