Erste Schätzungen: Oculis vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Oculis öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,393 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oculis noch ein Verlust pro Aktie von -0,590 USD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,2 Millionen CHF betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,767 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,280 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 0,8 Millionen CHF, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at