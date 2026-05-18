Erste Schätzungen: ODDITY Tech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ODDITY Tech präsentiert in der voraussichtlich am 02.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass ODDITY Tech im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,031 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,630 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll ODDITY Tech 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 187,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ODDITY Tech 268,1 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,613 USD je Aktie, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 681,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 809,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at