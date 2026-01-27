Erste Schätzungen: Odfjell A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Odfjell A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,520 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Odfjell A ein EPS von 7,05 NOK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 206,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,26 Milliarden NOK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie, gegenüber 37,80 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 871,4 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 13,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at