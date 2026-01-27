Odfjell a Aktie
WKN: 873204 / ISIN: NO0003399909
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Odfjell A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Odfjell A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,520 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Odfjell A ein EPS von 7,05 NOK je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 206,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,26 Milliarden NOK erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie, gegenüber 37,80 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 871,4 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 13,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Odfjell ASAShs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Odfjell A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Odfjell A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Odfjell A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.25
|Ausblick: Odfjell A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25