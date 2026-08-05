Odfjell a Aktie
WKN: 873204 / ISIN: NO0003399909
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Odfjell A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Odfjell A wird voraussichtlich am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,436 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,22 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 205,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 2,90 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 20,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 858,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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