Odfjell a Aktie
WKN: 873204 / ISIN: NO0003399909
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Odfjell A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Odfjell A präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,393 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,46 NOK je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 210,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,90 Milliarden NOK erzielt wurde.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,39 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 889,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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