Odfjell Drilling Aktie
WKN DE: A1W5D5 / ISIN: BMG671801022
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Odfjell Drilling legt Quartalsergebnis vor
Odfjell Drilling wird sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Odfjell Drilling im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,185 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,660 NOK je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 227,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,25 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,689 USD, gegenüber 2,90 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 884,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 8,34 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Odfjell Drilling Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Odfjell Drilling legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Odfjell Drilling verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Odfjell Drilling vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.08.25
|Ausblick: Odfjell Drilling öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Odfjell Drilling Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Odfjell Drilling Ltd
|8,57
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne klare Richtung. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die US-Börsen tendieren zunächst seitwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.