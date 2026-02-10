Erste Schätzungen: Odfjell Drilling legt Quartalsergebnis vor

Odfjell Drilling wird sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Odfjell Drilling im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,185 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,660 NOK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 227,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,25 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,689 USD, gegenüber 2,90 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 884,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 8,34 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at