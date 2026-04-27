Odfjell Drilling Aktie
WKN DE: A1W5D5 / ISIN: BMG671801022
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Odfjell Drilling öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Odfjell Drilling wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,261 USD aus. Im letzten Jahr hatte Odfjell Drilling einen Gewinn von 1,44 NOK je Aktie eingefahren.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 265,3 Millionen USD für Odfjell Drilling, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,26 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD im Vergleich zu 7,48 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD, gegenüber 9,36 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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