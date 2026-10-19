Odfjell Drilling Aktie
WKN DE: A1W5D5 / ISIN: BMG671801022
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Odfjell Drilling präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Odfjell Drilling veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,247 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 NOK erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 251,7 Millionen USD für Odfjell Drilling, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,36 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,48 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,36 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Odfjell Drilling Ltd
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Odfjell Drilling präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.08.26
|Ausblick: Odfjell Drilling mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: Odfjell Drilling präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Odfjell Drilling informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Odfjell Drilling öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Odfjell Drilling Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Odfjell Drilling Ltd
|9,93
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.