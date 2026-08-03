Erste Schätzungen: Odfjell Drilling präsentiert Quartalsergebnisse

Odfjell Drilling öffnet voraussichtlich am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,162 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,75 NOK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 231,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,26 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,954 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,48 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,03 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 9,36 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at