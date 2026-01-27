Odfjell Aktie
WKN: 877045 / ISIN: NO0003399917
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Odfjell SE (B) Non-voting gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Odfjell SE (B) Non-voting wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 5,24 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,05 NOK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 35,99 Prozent auf 2,09 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Odfjell SE (B) Non-voting noch 3,26 Milliarden NOK umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,75 NOK im Vergleich zu 37,80 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 8,82 Milliarden NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 13,43 Milliarden NOK.
Redaktion finanzen.at
