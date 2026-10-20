Erste Schätzungen: Odfjell SE (B) Non-voting präsentiert Quartalsergebnisse

Odfjell SE (B) Non-voting wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,67 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,46 NOK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Odfjell SE (B) Non-voting mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 32,34 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,25 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 20,39 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 8,30 Milliarden NOK, gegenüber 11,58 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at