Odfjell Aktie

Odfjell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877045 / ISIN: NO0003399917

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Odfjell SE (B) Non-voting präsentiert Quartalsergebnisse

Odfjell SE (B) Non-voting wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,67 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,46 NOK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Odfjell SE (B) Non-voting mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 32,34 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,25 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 20,39 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 8,30 Milliarden NOK, gegenüber 11,58 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Odfjell SE (B) Non-voting

mehr Nachrichten

Analysen zu Odfjell SE (B) Non-voting

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Odfjell SE (B) Non-voting 11,40 0,18% Odfjell SE (B) Non-voting

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen