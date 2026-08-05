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05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Odfjell SE (B) Non-voting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Odfjell SE (B) Non-voting wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,09 NOK je Aktie gegenüber 5,22 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,94 Milliarden NOK aus – eine Minderung von 33,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Odfjell SE (B) Non-voting einen Umsatz von 2,90 Milliarden NOK eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,25 NOK im Vergleich zu 20,39 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 8,03 Milliarden NOK, gegenüber 11,58 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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