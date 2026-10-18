Erste Schätzungen: Offerpad Solutions A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Offerpad Solutions A öffnet voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,713 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,700 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 30,55 Prozent auf 92,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 132,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -7,194 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -15,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 391,6 Millionen USD, gegenüber 567,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at