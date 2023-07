Erste Schätzungen: Offerpad Solutions A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Offerpad Solutions A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,610 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Offerpad Solutions A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 182,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 83,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Offerpad Solutions A 1,08 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -5,974 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -9,150 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,53 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at