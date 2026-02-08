Offerpad Solution a Aktie

Offerpad Solution a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEZV / ISIN: US67623L3078

08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Offerpad Solutions A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Offerpad Solutions A wird voraussichtlich am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Offerpad Solutions A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,267 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,630 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 120,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 174,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,503 USD im Vergleich zu -2,270 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 570,3 Millionen USD, gegenüber 918,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

