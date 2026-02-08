Erste Schätzungen: Offerpad Solutions A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Offerpad Solutions A wird voraussichtlich am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Offerpad Solutions A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,267 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,630 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 120,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 174,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,503 USD im Vergleich zu -2,270 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 570,3 Millionen USD, gegenüber 918,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

