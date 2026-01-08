Erste Schätzungen: OFG Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OFG Bancorp präsentiert voraussichtlich am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,15 USD je Aktie gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 184,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 17,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte OFG Bancorp einen Umsatz von 221,9 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,47 USD aus, während im Fiskalvorjahr 4,23 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 729,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 870,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at