Erste Schätzungen: OFG Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

OFG Bancorp wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,17 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,74 Prozent erhöht. Damals waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 182,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 18,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 224,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,58 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 732,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 902,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at