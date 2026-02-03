Erste Schätzungen: OGE Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OGE Energy lädt voraussichtlich am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,328 USD je Aktie gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OGE Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 570,6 Millionen USD im Vergleich zu 760,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,14 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,99 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

