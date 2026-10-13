OGE Energy Aktie
WKN: 858352 / ISIN: US6708371033
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OGE Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
OGE Energy stellt voraussichtlich am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,14 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent auf 1,08 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,43 USD aus. Im Vorjahr waren 2,32 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 3,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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