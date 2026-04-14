Erste Schätzungen: OGE Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OGE Energy wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,367 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 613,6 Millionen USD – ein Minus von 17,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OGE Energy 747,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at