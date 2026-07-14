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WKN: 858352 / ISIN: US6708371033

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: OGE Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OGE Energy äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,572 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OGE Energy ein EPS von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll OGE Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 770,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 741,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,84 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,32 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,37 Milliarden USD, gegenüber 3,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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