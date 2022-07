Erste Schätzungen: Oji vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Oji wird voraussichtlich am 02.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 16,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 20,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 391,43 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 14,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 342,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 77,88 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 88,35 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.634,04 Milliarden JPY, gegenüber 1.470,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at